Казанцам напомнили об ограничении движения на дорогах из-за крестного хода 21 июля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в пятницу, 21 июля, православные отметят праздник обретения Казанской иконы Божией Матери и проведут крестный ход. По его маршруту в городе ограничат движение, напомнил на «деловом понедельнике» начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями аппарата исполкома Ильнур Шакиров.

Крестный ход верующих начнется в Казани от Благовещенского собора. Они пройдут по улицам Батурина, Карла Маркса, Миславского до Богородицкого монастыря.

Накануне крестного хода, в четверг, 20 июля, в столице Татарстана с 20.00 закроют для парковки машин улицу Миславского. Ограничение будет действовать до 13.00 пятницы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как стало известно в конце июня, 21 июля с 7 утра до 13 часов дня в Казани введут ограничение движения и стоянки транспорта по проезжей части:

ул. Кремлевской, на участке от ул. Чернышевского до площади Первого Мая;

ул. Профсоюзной, на участке от ул. Чернышевского до площади Тысячелетия;

съезда с площади Первого Мая, на участке от ул. Кремлевской до ул. Профсоюзной;

ул. Баумана, на участке от ул. Профсоюзной до ул. Батурина;

съезда с площади Тысячелетия на ул. Батурина;

съезда с ул. Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;

ул. Батурина, на участке от Кремлевской транспортной дамбы до ул. Дзержинского;

ул. Большой Красной, на участке от ул. Япеева до ул. Батурина;

ул. Карла Маркса, на участке от ул. Лобачевского до ул. Батурина;

ул. Япеева, на участке от ул. Дзержинского до ул. Большой Красной (при необходимости);

ул. Миславского, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Дзержинского.

История Казанской иконы Божией Матери, найденной в «свежеприобретенной» Казани в 1579 году, и многочисленных списков с нее полна загадок — она совсем не линейна. По всей России стоят «Казанские» церкви, возведенные в честь этого образа, список с иконы охраняет своих почитателей аж с высоты МКС, а вокруг тайны ее исчезновения тщательно подогревается интрига. О Казанской иконе Божией матери, о восстановлении собора на месте ее обретения и о том, как крошечному образу, найденному в Казани десятилетним ребенком, удалось обрести славу «защитницы» всей России — в тексте проекта «Бренды Татарстана».

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Татьяна Демина