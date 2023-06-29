В центре Казани 21 июля ограничат движение из-за крестного хода

Фото: realnoevremya.ruМаксим Платонов (архив)

В Казани 21 июля проведут крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. В связи с этим в центре города ограничат движение.

Накануне крестного хода, 20 июля, с 20.00 введут ограничение движения по проезжей части ул. Миславского, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной. Оно будет действовать до 13 часов 21 июля.

В пятницу, 21 июля, с 7 утра до 13 часов дня в Казани введут ограничение движения и стоянки транспорта по проезжей части:

ул. Кремлевской, на участке от ул. Чернышевского до площади Первого Мая;

ул. Профсоюзной, на участке от ул. Чернышевского до площади Тысячелетия;

съезда с площади Первого Мая, на участке от ул. Кремлевской до ул. Профсоюзной;

ул. Баумана, на участке от ул. Профсоюзной до ул. Батурина;

съезда с площади Тысячелетия на ул. Батурина;

съезда с ул. Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;

ул. Батурина, на участке от Кремлевской транспортной дамбы до ул. Дзержинского;

ул. Большой Красной, на участке от ул. Япеева до ул. Батурина;

ул. Карла Маркса, на участке от ул. Лобачевского до ул. Батурина;

ул. Япеева, на участке от ул. Дзержинского до ул. Большой Красной (при необходимости);

ул. Миславского, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Дзержинского.

Фото: realnoevremya.ruМаксим Платонов (архив)

Комитету по транспорту Казани поручено обеспечить зачехление, расчехление и демонтаж технических средств организации дорожного движения по маршруту следования крестного хода. Организатор городского парковочного пространства должен изменить маршрут движения автомобиля по контролю за оплатой муниципальных парковок с учетом вводимых ограничений.



История Казанской иконы Божией Матери, найденной в «свежеприобретенной» Казани в 1579 году, и многочисленных списков с нее полна загадок — она совсем не линейна. По всей России стоят «Казанские» церкви, возведенные в честь этого образа, список с иконы охраняет своих почитателей аж с высоты МКС, а вокруг тайны ее исчезновения тщательно подогревается интрига. О Казанской иконе Божией матери, о восстановлении собора на месте ее обретения и о том, как крошечному образу, найденному в Казани десятилетним ребенком, удалось обрести славу «защитницы» всей России — в тексте проекта «Бренды Татарстана».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина