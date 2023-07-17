За первые полгода в России выявили почти 2,5 тысячи финансовых пирамид и нелегальных кредиторов

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

В России за первое полугодие 2023 года выявили около 2,5 тысячи финансовых пирамид и нелегальных кредиторов. Статистику предоставили в пресс-службе Центробанка.

По данным регулятора, за шесть месяцев удалось обнаружить более 1,1 тысячи финансовых пирамид. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 19%. Почти 60% подобных проектов принимали «взносы» в криптовалюте.

Также на 28% выросло количество «черных» кредиторов. Всего было выявлено 850 нелегальных организаций. По данным Центробанка, при продвижении своих услуг они учитывают возраст, социальное положение и интересы потенциальных клиентов.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Количество нелегальных профучастников рынка ценных бумаг сократилось к январю — июню прошлого года почти на треть, благодаря уходу с российского рынка таких компаний с иностранной «пропиской». Всего за полгода была найдено 400 таких фирм.

В прошлом году Банк России выявил в Татарстане 34 организации с признаками нелегальной деятельности: 31 «черного кредитора», две финансовые пирамиды и одного нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Нелегальные кредиторы предлагали гражданам деньги в долг «без справок и поручительств», не имея на это соответствующего разрешения.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов