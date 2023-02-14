Большинство нелегальных организаций в Татарстане представляются кредиторами

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

За 2022 год Банк России выявил в Татарстане 34 организации с признаками нелегальной деятельности: 31 «черного кредитора», две финансовые пирамиды и одного нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Нелегальные кредиторы предлагали гражданам деньги в долг «без справок и поручительств», не имея на это соответствующего разрешения. В таких случаях заемщик рискует потерять имущество, переданное в залог. К тому же нелегальные кредиторы могут использовать противоправные методы взыскания долга.

Отметим, что Банк России вносит в предупредительный список информацию о компаниях, которые имеют признаки нелегальной деятельности. С 2020 года туда внесли 8 тысяч фирм. Из них 60 действуют в Татарстане. Список обновляется ежедневно.

Фото: cbr.ru

Напомним, за девять месяцев 2022 года Банк России выявил в Татарстане 23 организации с признаками нелегальной деятельности. Узнать список можно в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов