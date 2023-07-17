«Бабахнуло сильно»: казанские туристы стали очевидцами ЧП на Крымском мосту

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Гулией Сафиной

«От взрыва дом затрясло»

Казанские туристы, отдыхающие в Крыму, стали очевидцами чрезвычайного происшествия на Крымском мосту минувшей ночью. Как рассказали «Реальному времени» татарстанцы, взрыв произошел сегодня ночью, перед рассветом. Жители столицы Татарстана проводили свой отдых в кемпинге «Героевка», который находится в Керчи.

— Просто ночью бабахнуло, мы все проснулись, у меня первая мысль спросонья, что землетрясение началось. От взрыва дом затрясло, — рассказала изданию казанская туристка Гулия Сафина. — Потом я опять легла спать, потому что в окнах мы ничего не увидели. Муж как будто слышал два взрыва. Бабахнуло сильно, дом прямо ходуном заходил.

Как добавила девушка, буквально накануне туристы прогуливались в окрестностях и фотографировали достопримечательности, в том числе и Крымский мост до происшествия.

Накануне туристы прогуливались в окрестностях и снимали достопримечательности, в том числе и Крымский мост до ЧП. Фото: предоставлено realnoevremya.ru Гулией Сафиной

Сегодня утром многие из местных жителей и отдыхающих писали в местных пабликах про ночные взрывы, которые их разбудили:

— Что за грохоты ночью были?

— Я слышала сначала гул, как летит, а потом бах.

В соцсетях также активно обсуждают транспортные вопросы, пока движение по мосту временно ограничено. Жителям и гостям Краснодарского края советуют выбирать альтернативные маршруты движения. Как пишут очевидцы, несмотря на то, что работа Керченской переправы возобновлена, машины все еще стоят в пробке и ни одна из них не сдвинулась. Еще одна проблема, с которой столкнулись жители и гости Керчи, после ЧП начались сбои в работе интернета и со связью.

— Чуть с кровати даже не упала, упали на окнах занавески и москитные сетки. Был очень сильный удар. Ночью было слышно 2 хлопка. Все собаки завыли, — пишет Татьяна.



— В этот раз звук был глухой и как бы снизу, — добавляет Ольга.



— Слышал два взрыва, собака загавкала. Подумал ПВО, — написал Владимир.

Крымский мост атаковали два беспилотника



Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Террористическая атака произошла в 03.05 по московскому времени. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В ведомстве также сообщили, что атака на мост была осуществлена спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. В результате ЧП погибли двое россиян, ехавших по мосту на машине. В автомобиле также был ребенок — девочка получила ранения.

Движение на мосту уже восстановили

В свою очередь, как сообщает оперштаб Крыма, движение железнодорожного транспорта на Крымском мосту возобновлено.

— Поезд Симферополь — Москва отправился в сторону Краснодарского края. Он простоял более 5 часов. Будет ли он нагонять расписание, пока неизвестно, — сказано в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

Кроме этого, в 10 утра возобновилась работа Керченской паромной переправы, сообщили в Минтрансе РФ.

В оперштабе Краснодарского края отметили, что первые пассажиры отправляются из порта Кавказ в Керчь. Добраться по морю могут только те, кто ехал на рейсовых автобусах, без личного транспорта, пишут «Известия». Также в Крыму открыли дополнительную горячую линию для туристов после теракта на Крымском мосту, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.





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Артур Казанцев