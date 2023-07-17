Россияне стали активнее закрывать микрозаймы

Клиенты, которые брали микрозаймы в России, стали активнее погашать их досрочно. Около 37% всех займов были закрыты раньше срока, что является рекордным показателем с 2018 года, сообщают «Известия».

Отмечается, что это может быть связано с введением ограничения на максимальную ставку в размере 0,8% в день, начиная с июля текущего года. Ограничение внесло значительные изменения в отрасль микрокредитования.

Раньше некоторые МФО предлагали займы с очень высокими процентными ставками, что могло привести клиентов к долговой яме. Однако с введением нового ограничения россияне стали более ответственно подходить к погашению своих долгов и предпочитают закрыть займы как можно скорее.

Фото: realnoevremya.ru

Эта тенденция может быть положительной для клиентов, так как позволяет им избежать непредвиденных финансовых затрат и улучшить свою кредитную историю. Однако для МФО, которые рассчитывали на долгосрочные займы и высокие проценты, это может означать потерю прибыли.

В Госдуме предложили меры по защите заемщиков микрофинансовых организаций. Депутаты хотят ввести ограничение на выдачу микрозаймов — не более двух-трех на одного человека, проводить проверку платежеспособности заемщиков и долговой нагрузки.

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Елизавета Пуншева