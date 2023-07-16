В российских банках появились вклады в рупиях, дирхамах и тенге

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Доля вкладов в долларах и евро начала сокращаться. В это время российские банки стали предлагать вклады в индийских рупиях, арабских дирхамах и казахстанских тенге, сообщает «Коммерсант».

Доля валютных вкладов в долларах и евро на 1 июня снизилась до 86,6%. Это около 3,25 триллионов рублей, что в 1,4 раза меньше показателей прошлого года. Объем же средств в «дружественных» валютах увеличился почти в 20 раз и составил 500 миллиардов рублей.

Отмечается, что лидирует в структуре валютных вкладов юань. Это связано с тем, что в последнее время растет товарооборот между Китаем и Россией.

Напомним, европейские фонды потеряли около $27 млрд за 2023 год. Как пишет Bloomberg, все из-за того, что инвесторы стали чаще вкладывать деньги в американские фонды.

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Елизавета Пуншева