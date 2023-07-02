С начала года инвесторы забрали из европейских фондов $27 млрд

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Европейские фонды потеряли около $27 млрд за 2023 год. Как пишет Bloomberg, все из-за того, что инвесторы стали чаще вкладывать деньги в американские фонды.

Уточняется, что стабильный отток инвестиций наблюдается уже 16-ю неделю подряд. Только за последнюю неделю из европейских фондов вывели $4,6 миллиарда.

Как считают эксперты, американская экономика кажется инвесторам более крепкой на фоне опасений снижения глобального экономического роста.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Напомним, Евросоюз утвердил 11-й пакет антироссийских санкций, который вступил в силу 23 июня. В 11-й пакет включили механизм борьбы с обходом санкций против России, который позволит вводить ограничения против третьих стран. Рестрикции коснулись 87 компаний.



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Айрат Назипов