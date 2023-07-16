«РИА Новости»: банки начали забирать золото из западных хранилищ после заморозки российских активов

Банки во всем мире начали забирать золото из западных хранилищ после заморозки активов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные исследования инвестиционной компании Invesco.

По ее данным, сейчас драгоценный метал возвращает 68% банков. Такую меру принимают «в целях безопасности», поделился высокопоставленный сотрудник одного из ЦБ.

Такая тенденция уже стала всеобщей, подчеркнул руководитель исследования Род Рингроу.

В случае санкций золото для многих стран может стать «подушкой безопасности». На данный момент оно является самым надежным активом, считает доцент кафедры экономики НИТУ МИСИС Лазарь Бадалов. По его словам, финансовые власти Китая, Саудовской Аравии и Индии помнят заморозку российских активов на Западе и не исключают такой возможности в отношении их государств.

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Маргарита Головатенко