Экономист назвал золото «подушкой безопасности» для многих стран

В случае санкций золото для многих стран может стать «подушкой безопасности». На данный момент оно является самым надежным активом, считает доцент кафедры экономики НИТУ МИСИС Лазарь Бадалов.

По его словам, финансовые власти Китая, Саудовской Аравии и Индии помнят заморозку российских активов на Западе и не исключают такой возможности в отношении их государств.

— Прецеденты заморозки активов Западом были и ранее, например в отношении Ирана и Венесуэлы, но они не были такими масштабными и не воспринимались как реальная угроза, — цитирует Бадалова Daily Moscow.

Он подчеркнул, что Россия продает золото не как финансовый актив, а как сырье, поскольку страна является одним из экспортеров этого драгоценного металла.

Напомним, международные резервы России на 1 июля 2023 года составили $582,418 млрд, что на 0,3% (или на $1,757 млрд) ниже показателя на начало июня. За июнь валютные резервы увеличились на 0,26% — до $439,503 млрд, стоимость монетарного золота в резервах уменьшилась за месяц на 2% и составила $142,915 миллиарда.

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Елизавета Пуншева