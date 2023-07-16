«Известия»: россияне стали активнее закрывать займы досрочно

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Россияне стали активнее закрывать займы досрочно: доля таких погашений по итогам второго квартала 2023 года почти достигла рекордных 37%, следует из мониторинга онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman, который приводят «Известия».



Такая тенденция связана с ограничением максимальной ставки до 0,8% в день с июля этого года. Должники стремятся закрыть старые займы и взять новые — уже на более выгодных условиях.

Среди других причин эксперты выделяют рост финансовой грамотности россиян, а еще стабилизацию экономической ситуации.

Задолженность россиян перед банками по состоянию на 1 мая 2023 года достигла 30,22 трлн рублей, а по итогам I квартала, месяцем ранее эта цифра достигала 27,8 трлн рублей. Уровень закредитованности россиян (отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу) по сравнению с началом года вырос с 35% до 41%.

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Маргарита Головатенко