Владимир Путин: Россия будет изучать трофейную иностранную военную технику

Россия будет изучать трофейную современную западную технику, чтобы понять, какие решения может в дальнейшем принимать армия, заявил президент страны Владимир Путин.



— Есть такое выражение, как «обратный инжиниринг». Ну посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная… Если есть возможность заглянуть внутрь и посмотреть, если там что-то, что можно применить у нас, ну почему нет? — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Глава государства отметил, что у России тоже есть современная техника, и она «весьма эффективная». В качестве примера он привел танк Т-90 «Прорыв», назвав его «лучшим в мире, без всякого преувеличения».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня Владимир Путин прокомментировал использование Украиной кассетных боеприпасов. Он отметил, что Россия оставляет за собой право на зеркальные действия.

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Маргарита Головатенко