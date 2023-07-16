Челнинке после вмешательства СК выплатили годовой долг по зарплате

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Набережных Челнах сотруднице ООО выплатили задолженность по зарплате — она не получала деньги с июля 2022 года по май 2023-го, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.



Компания задолжала челнинке 81 тысячу рублей. Долг погасили после вмешательства следователей. Потерпевшей выплатили компенсацию, в связи с чем уголовное дело прекратили.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июне в Татарстане в отношении 38-летнего генерального директора ООО «Алексеевк-Газспецстрой» возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Подозреваемый с октября 2022 до мая 2023 года не выплачивал заработную плату главному бухгалтеру, в связи с чем перед ней образовалась задолженность на сумму 312 тыс. рублей.



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Маргарита Головатенко