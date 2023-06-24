На руководителя татарстанской фирмы возбудили уголовное дело по подозрению в невыплате зарплаты

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане в отношении 38-летнего генерального директора ООО «Алексеевк-Газспецстрой» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по Татарстану Андрей Шептицкий.

— По версии следствия, подозреваемый с октября 2022 до мая 2023 года не выплачивал заработную плату главному бухгалтеру, в связи с чем перед ней образовалась задолженность на сумму 312 тыс. рублей, — рассказал он.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Индивидуальный предприниматель в Татарстане предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы сотрудникам. Следствие считает, что 27-летний обвиняемый в 2022 году арендовал помещение кафе в Мензелинске, но не выплачивал зарплату шести сотрудницам. Так, перед ними накопился долг в общей сложности на 97 тысяч рублей. Причастность к совершению преступления мужчина признал.

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Айрат Назипов