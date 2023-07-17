В Госдуме рассказали о праве подать в суд из-за укусов соседских пчел на даче

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На владельцев дачной пасеки, чьи пчелы покусали соседей, можно подать в суд — практика показывает, что от виновника могут потребовать убрать пасеку, рассказал «РИА Новости» председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.



Депутат утверждает, что в этом случае можно опираться на статью 304 Гражданского кодекса России: собственнику предоставляется защита от действий владельца соседнего земельного участка. Здесь суд вправе запретить ответчику совершать определенные действия и обязать соседа устранить последствия нарушения прав истца, то есть убрать пасеку, если пчелы нанесли увечья.

Российское законодательство не запрещает разводить пчел на даче для собственных нужд, однако имеются ограничения на разведение агрессивных видов.

В июне в Башкирии рой домашних пчел напал на двух мальчиков, врачи извлекли 465 пчелиных жал. Все случилось в селе Ахмерово Ишимбайского района. Два брата отправились на поляну в лесу без сопровождения родителей, там и случилось нападение. Детям оказали медицинскую помощь.



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Маргарита Головатенко