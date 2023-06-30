В Башкирии пчелы укусили двух детей 465 раз

В Башкирии рой домашних пчел напал на двух мальчиков, врачи извлекли 465 пчелиных жал, сообщила во «ВКонтакте» детская больница Стерлитамака.



Все случилось в селе Ахмерово Ишимбайского района. Два брата отправились на поляну в лесу без сопровождения родителей, там и случилось нападение. Восьмилетний младший брат сбежал и добрался до дома. Он рассказал о том, что старший брат остался в лесу и не может самостоятельно выбраться. На поляну отправились отец и дядя, разогнали пчел и освободили ребенка.

В деревенском медпункте им оказали первую помощь, после чего на машине скорой детей отправили в отделение реанимации Детской больницы Стерлитамака. Пчелиные жала удаляли с конечностей, кистей, стоп, лица, ушей и волосистой части головы.

Дети находятся под наблюдением врачей, им ничего не угрожает, состояние улучшается.

12 июня в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково задержали рейсы из-за нашествия пчел. Когда подогнали трап, его сразу облепил рой пчел. В таких условиях было опасно запускать пассажиров.



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Маргарита Головатенко