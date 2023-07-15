Суд арестовал подозреваемых по делу о подготовке нападения на Ксению Собчак и Маргариту Симоньян

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Басманный суд Москвы отправил под стражу семерых фигурантов дела о подготовке нападения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Всего было арестовано семь человек.

— Ходатайства следствия удовлетворены, и им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14.09.2023, — информирует пресс-служба суда.

Всех семерых подозревают в хулиганстве.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Сегодня ФСБ сообщила о предотвращении подготовки убийств Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, 14 июля 2023 года в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», которые провели разведку «по адресам работы и проживания объектов посягательств». Задержанным Служба безопасности Украины обещала вознаграждение в 1,5 млн рублей за каждое убийство.

Симоньян и Собчак уже выступили с заявлениями по этому поводу. Первая пожелала задержанным «построить свою жизнь по-новому», а вторая выразила благодарность всем причастным службам за их работу.

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Айрат Назипов