Ксения Собчак и Маргарита Симоньян отреагировали на попытку покушения

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (на фото — Ксения Собчак)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян и журналистка Ксения Собчак прокомментировали сообщения о том, что их пытались убить. Преступление предотвратили спецслужбы.

— Позор страшнее смерти, предательство страшнее смерти, жизнь с ощущением, что ты натворил что-то непоправимое, страшнее смерти. Я желаю вот этим ребятам, которые теперь арестованы, это понять и чтобы у них осталось в жизни время загладить это всё и постараться построить свою жизнь по-новому, по-другому, — передает слова Симоньян RT.

Ксения Собчак выразила благодарность спецслужбам в своем telegram-канале.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Соколов (архив)

— Если это всё правда, то спасибо всем причастным службам за их работу. Если нет и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то это обычная подлость. В любом случае хочу в очередной раз сказать, что любой террор — зло, без всяких «но», — написала журналистка.

Сегодня ФСБ сообщила о предотвращении подготовки убийств Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, 14 июля 2023 года в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», которые провели разведку «по адресам работы и проживания объектов посягательств». Задержанным Служба безопасности Украины обещала вознаграждение в 1,5 млн рублей за каждое убийство.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов