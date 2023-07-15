ФСБ: предотвращена подготовка убийств главного редактора RT Симоньян и журналистки Собчак

Фото: realnoevremya.ru/Максим Соколов (архив)

ФСБ сообщила о предотвращении подготовки убийств главного редактора RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак.

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, 14 июля 2023 года в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88", которые провели разведку «по адресам работы и проживания объектов посягательств».

Задержанным Служба безопасности Украины обещала вознаграждение в 1,5 млн рублей за каждое убийство.

В начале месяца, ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, организованную украинскими спецслужбами. Сотрудникам ведомства удалось задержать гражданина России, которого завербовала СБУ. Его обучали минно-взрывному делу.



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Максим Кокунин