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ФСБ: предотвращена подготовка убийств главного редактора RT Симоньян и журналистки Собчак

13:30, 15.07.2023
ФСБ: предотвращена подготовка убийств главного редактора RT Симоньян и журналистки Собчак
Фото: realnoevremya.ru/Максим Соколов (архив)

ФСБ сообщила о предотвращении подготовки убийств главного редактора RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак.

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, 14 июля 2023 года в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88", которые провели разведку «по адресам работы и проживания объектов посягательств».

Задержанным Служба безопасности Украины обещала вознаграждение в 1,5 млн рублей за каждое убийство.

В начале месяца, ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, организованную украинскими спецслужбами. Сотрудникам ведомства удалось задержать гражданина России, которого завербовала СБУ. Его обучали минно-взрывному делу.

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Максим Кокунин
Происшествия

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