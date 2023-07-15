Футбольный матч за Суперкубок России в Казани посетили больше 40 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На футбольном матче между ФК «Зенит» и ЦСКА, который проходит в эти минуты в Казани, присутствуют 40 876 зрителей. Об этом сообщил диктор стадиона «Ак Барс Арена».

На данный момент футболисты обеих команд не открыли счет в матче. В случае ничьей в основное время игры команды ожидает серия пенальти.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Порядка 30 бригад медиков дежурят на стадионе «Ак Барс Арена». Пожарную безопасность на футбольном матче обеспечивают 48 сотрудников МЧС и семь единиц техники. За день до игры специалисты госпожнадзора проверили пути и выходы эвакуации, системы оповещения о пожаре, а также выполнение других требований пожарной безопасности.



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Айрат Назипов