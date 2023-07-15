На «Ак Барс Арене» дежурят около 30 бригад медиков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Порядка 30 бригад медиков дежурят на стадионе «Ак Барса Арена» во время матча за Суперкубок России по футболу в Казани. Об этом сообщает telegram-канал «Официальный Зеленодольск».

— На случай оказания медицинской помощи на арене во время матча будут дежурить порядка 30 бригад скорой помощи, две из них из Зеленодольска, — сказано в тексте.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Пожарную безопасность на футбольном матче обеспечат 48 сотрудников МЧС и семь единиц техники. За день до игры специалисты госпожнадзора проверили пути и выходы эвакуации, системы оповещения о пожаре, а также выполнение других требований пожарной безопасности.

Игра начнется на «Ак Барс Арене» в 17.00. Санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА объявили стартовые составы команд на матч за Суперкубок России в Казани. Подробности — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов