Пожарную безопасность на футбольном матче за Суперкубок России в Казани обеспечат 48 сотрудников МЧС

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В день матча за Суперкубок России по футболу в Казани, соблюдение требований пожарной безопасности контролируют 48 пожарных с привлечением 7 единиц техники МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что за день до игры специалисты госпожнадзора проверили пути и выходы эвакуации, системы оповещения о пожаре, а также выполнение других требований пожарной безопасности.

В МЧС также призвали болельщиков не использовать пиротехнику на трибунах.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сегодня в Казани состоится матч за Суперкубок России по футболу. За титул будут бороться петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Игра начнется на стадионе «Ак Барс Арена» в 17.00.

Напомним, в столицу Татарстана должны приехать около 14 тысяч болельщиков. От московского ЦСКА на казанской «Ак Барс Арене» ожидается порядка 8 тысяч болельщиков. Еще 6 тысяч будут болеть за «Зенит».

Без происшествий не обошлось. Полицейские задержали 35 футбольных фанатов, устроившиъ беспорядки в электропоезде, который следовал в столицу Татарстана из Нижнего Новгорода. В отношении 28 из них составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Кроме того, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

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Айрат Назипов