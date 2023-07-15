Ни одно судно с российскими удобрениями не было отправлено в рамках зерновой сделки

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В ООН признали, что ни одно судно с российскими удобрениями не было отправлено в рамках зерновой сделки. Об этом заявили в Координационном центре организации.

— Соглашение от 22 июля 2022 года разрешает также экспорт российских удобрений, в том числе аммиака, однако в рамках инициативы ни одного судна с удобрениями отправлено не было, — передает слова представителей центра «РИА Новости».

Уточняется, что экспорт удобрений зависит от ситуации с аммиакопроводом Тольятти — Одесса Харьковской области, который был подорван украинским ДРГ.

На днях Владимир Путин заявил, что страна может приостановить участие в зерновой сделке. По его словам, российская сторона продлит ее, когда перед ней будут выполнены соответствующие обязательства. Он добавил, что у России есть несколько дней на принятие решения по сделке.

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Айрат Назипов