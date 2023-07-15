На этой неделе в четырех районах Татарстана завершили ремонт в фельдшерско-акушерских пунктах

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане на этой неделе завершили ремонт в фельдшерско-акушерских пунктах в четырех районах Татарстана. Речь идет о Бавлинском, Новошешминском, Алексеевском и Азнакаевском районах республики, рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.

— В отрасли здравоохранения обновляются 149 объектов в рамках трех программ. На 86% выполнены работы по 118 учреждениям первичного звена. По 31 стационарному учреждению выполнение составляет 63%. На этой неделе завершены работы по лечебному корпусу Тетюшской ЦРБ, — сказал он на совещании в Доме правительства республики.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Две недели назад капремонт объектов первичного звена здравоохранения в Татарстане был выполнен на 75%. Тогда работы были завершены в фельдшерско-акушерских пунктах Чистопольского района республики.

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Айрат Назипов