Капремонт объектов первичного звена здравоохранения в Татарстане выполнен на 75%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане продолжается ремонт на 149 объектах здравоохранения в рамках трех программ. В первичном звене ремонтируются 118 объектов. Объем работ по ним выполнен на 75%, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов на республиканском совещании в Доме правительства.



Он отметил, что на днях были завершены работы в фельдшерско-акушерских пунктах Чистопольского района республики. По 31 стационарному учреждению объем выполненных работ оценивается на 59%.

По общеобразовательным учреждениям программа капремонта выполнена на 56%, по детским садам выполнение составляет 62%, ресурсным центрам — 66%, общежитиям учреждений среднего профессионального образования — 46%. Программа ремонта школьных пищеблоков выполнена на 25%: подрядчики ведут работы на 139 объектах в 45 муниципалитетах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ремонт шести детских оздоровительных лагерей подрядчики выполнили на 68%. На 89% закрыты строительно-монтажные работы по ремонту четырех подростковых клубов. Готовность восьми молодежных центров достигла 68%.

Ремонт зданий муниципальных архивов выполнен на 85%, здания участка мировых судей в Мамадыше — 54%, зданий военных комиссариатов — 55%. На 99% выполнен ремонт зданий исполнительных комитетов: на завершающем этапе последний объект программы в Тюлячинском районе. Проводится капитальный ремонт двух зданий, подведомственных Росгвардии, еще на три объекта подрядчики зайдут в ближайшие дни.

В казанских Дербышках открыли детскую городскую поликлинику №6. На строительство учреждения было выделено 680 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов