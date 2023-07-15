В России завершился весенний призыв на военную службу

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Весенний призыв 2023 года на военную службу завершен. Всего было призвано 147 тысяч россиян, сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

Призывные комиссии начали свою работу с 1 апреля, а отправки призывников со сборных начались с 20 апреля. Большинство военнослужащих по призыву зачислили в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев они могут освоить современную военную технику и получить военно-учетную специальность.

— Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот. В научные и научно-производственные роты было направлено около 490 молодых ребят, а в спортивные роты около 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта, — сообщили в оборонном ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Для обеспечения воинских перевозок были задействованы 14 рейсов самолетов авиации Вооруженных Сил России, 9 воинских эшелонов, 153 рейса гражданской авиации, более 2 тысяч вагонов в составе пассажирских поездов, а также автомобильный транспорт воинских частей.

В марте 2023 года в Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Госдума в июле может рассмотреть законопроект.

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Айрат Назипов