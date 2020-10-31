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В Альметьевске спасатели помогли ребенку, нога которого застряла в металлических качелях

08:34, 31.10.2020
В Альметьевске спасатели помогли ребенку, нога которого застряла в металлических качелях
Фото: МЧС по РТ

В Альметьевске спасатели помогли ребенку, нога которого застряла в металлических качелях. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Инцидент произошел накануне на улице Лермонтова. 7-летний мальчик застрял ногой в металлической конструкции качелей. Спасатели с помощью комбинированных ручных ножниц смогли извлечь ногу мальчика.

Ребенка передали для осмотра медикам «скорой помощи». Мальчик не пострадал.

Общество Татарстан
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