В Альметьевске спасатели помогли ребенку, нога которого застряла в металлических качелях

Фото: МЧС по РТ

В Альметьевске спасатели помогли ребенку, нога которого застряла в металлических качелях. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Инцидент произошел накануне на улице Лермонтова. 7-летний мальчик застрял ногой в металлической конструкции качелей. Спасатели с помощью комбинированных ручных ножниц смогли извлечь ногу мальчика.

Ребенка передали для осмотра медикам «скорой помощи». Мальчик не пострадал.