Александр Дюков сообщил о продаже всех билетов на матч Суперкубка России по футболу в Казани
Все билеты на матч Суперкубка России по футболу в Казани проданы. Такое заявление сделал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
— С точки зрения организации все будет на высшем уровне, никаких сомнений нет. Приедут болельщики из других регионов, ожидается 15—20 тысяч гостей, в Казани любят футбол. Все билеты на завтрашнюю игру проданы, — цитирует его ТАСС.
Дюков заявил, что на стадионе ожидается аншлаг.
За Суперкубок России по футболу поборются петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Главным арбитром матча назначен Сергей Карасев. Игра состоится 15 июля в 17:00.
Из-за Суперкубка России по футболу в Казани 15 июля также ограничили розничную продажу алкоголя. Решение принято в целях обеспечения безопасности.
В этот день временно ограничат движение и парковку электросамокатов на территории, прилегающей к стадиону «Ак Барс Арена». Ограничения будут действовать по ул. Чистопольской на участке от пр. Ямашева до ул. Адоратского и по пр. Ямашева — на отрезке от ул. Адоратского до Сибирского тракта.
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