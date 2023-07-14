Александр Дюков сообщил о продаже всех билетов на матч Суперкубка России по футболу в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Все билеты на матч Суперкубка России по футболу в Казани проданы. Такое заявление сделал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

— С точки зрения организации все будет на высшем уровне, никаких сомнений нет. Приедут болельщики из других регионов, ожидается 15—20 тысяч гостей, в Казани любят футбол. Все билеты на завтрашнюю игру проданы, — цитирует его ТАСС.

Дюков заявил, что на стадионе ожидается аншлаг.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

За Суперкубок России по футболу поборются петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Главным арбитром матча назначен Сергей Карасев. Игра состоится 15 июля в 17:00.

Из-за Суперкубка России по футболу в Казани 15 июля также ограничили розничную продажу алкоголя. Решение принято в целях обеспечения безопасности.

В этот день временно ограничат движение и парковку электросамокатов на территории, прилегающей к стадиону «Ак Барс Арена». Ограничения будут действовать по ул. Чистопольской на участке от пр. Ямашева до ул. Адоратского и по пр. Ямашева — на отрезке от ул. Адоратского до Сибирского тракта.



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Айрат Назипов