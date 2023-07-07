Сергей Карасёв рассудит матч за Суперкубок России в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Судья Сергей Карасёв назначен главным арбитром матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА, который состоится в Казани. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Ассистировать ему будут Игорь Демешко и Алексей Лунёв. Резервным судьей назначили Артема Чистякова. Также в судейскую бригаду вошли Виталий Мешков (VAR), Максим Гаврилин (AVAR) и Николай Левников (инспектор).

Сергей Карасёв считается одним из самых популярных арбитров страны. Помимо чемпионата России он обслуживал матчи Лиги Европы, Лиги чемпионов, чемпионата Европы и мира. 6 августа 2021 года его назначили главным арбитром на матч Суперкубка УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом». Встреча прошла в Белфасте 11 августа.

Трофей ведет свою историю с 2003 года и в этом сезоне будет разыгран в двадцать первый раз. «Зенит» и ЦСКА — лидеры по количеству завоеванных Суперкубков. У каждого клуба по семь трофеев. В 2010 и 2012 годах Суперкубок выигрывал казанский «Рубин».

Матч за Суперкубок состоится 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена». За титул сразятся «Зенит» и ЦСКА. Посетить игру можно будет без Fan ID.

Из-за проведения матча в столице Татарстана перенесли забег «Ночная Казань» на 19 августа. Решение было принято в целях безопасности участников забега. По этой же причине в городе временно перекроют несколько улиц. Подробный список — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов