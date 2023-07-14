Около «Ак Барс Арены» в Казани ограничат движение электросамокатов из-за Суперкубка России по футболу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в субботу, 15 июля, временно ограничат движение и парковку электросамокатов на территории, прилегающей к стадиону «Ак Барс Арена». Это связано с проведением матча за Суперкубок России 2023 по футболу, сообщили в городском Комитете по транспорту.

Движение и парковку электросамокатов 15 июля в столице Татарстана ограничат по ул. Чистопольской на участке от пр. Ямашева до ул. Адоратского и по пр. Ямашева — на отрезке от ул. Адоратского до Сибирского тракта.

Напомним, из-за Суперкубка России по футболу в Казани 15 июля также ограничат движение транспорта по автодорогам. Например, при необходимости закроют ул. Сибгата Хакима на участке от ул. Ф. Амирхана до ул. Чистопольской.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Из-за Суперкубка России по футболу в Казани 15 июля также ограничили розничную продажу алкоголя. Решение принято в целях обеспечения безопасности.



За Суперкубок России по футболу поборются петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Главным арбитром матча назначен Сергей Карасев.



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Татьяна Демина