В Набережных Челнах на линию вышли новые автобусы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах запустили новые автобусы по маршрутам №2 и №3. Об этом в своих соцсетях написал глава исполкома города Фарид Салахов.

— Ведем планомерную работу по улучшению автобусного обслуживания нашего города, — сообщил чиновник.

Все автобусы оборудованы автоинформатором со светодиодными маршрутоуказателями, автоматическим определением остановок, бегущей строкой в салоне. Каждый вмещает 111 пассажиров.

В конце марта на заседании городского совета депутаты решили выделить 300 миллионов рублей на покупку автобусов большой вместимости. Как отметил мэр города Наиль Магдеев, помимо этого, власти города заявились в федеральную программу с тем, чтобы получить в текущем году 50 автобусов и еще столько же в 2024 году.

В начале месяца состоялась торжественная передача автобусов городу. На линию должны выйти 24 автобуса.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов