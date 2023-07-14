Министр спорта России оценил готовность страны к проведению Игр БРИКС в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что подготовка к Играм БРИКС, которые состоятся в Казани в 2024 году, находится на стадии формирования организационного комитета. Его слова передает ТАСС.

— Мы находимся на стадии формирования организационного комитета. Предложили проведение игр на встрече министров БРИКС, получили поддержку от коллег. Сейчас на основании интереса и мнения стран БРИКС формируем программу, в ближайшее время будет организован оргкомитет, — сказал министр.

Он подчеркнул, что соревнования проведут на объектах, которые были построены к Универсиаде.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Игры стран БРИКС планируется провести в Казани с 4 по 18 июня 2024 года. Программа пока не утверждена, но в нее уже включили соревнования по 22 видам спорта. По прогнозам, в состязаниях могут принять участие 5 тысяч спортсменов из разных государств.

Министр спорта России Олег Матыцин рассказывал, что игры БРИКС — не альтернативные соревнования и не нарушают международный спортивный календарь. Их планируют провести на 12 спортивных объектах Казани.

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Айрат Назипов