Абсолютное большинство россиян стали чаще задерживаться на работе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россияне за последние полгода стали чаще задерживаться на работе. В этом признались 58% опрошенных «Ренессанс Страхования» и «Зарплаты.ру».

Не менее одного-двух раз в неделю задерживаются 27% респондентов. Так происходит из-за резкого сокращения штата и нехватки персонала, сообщили 49% опрошенных. Еще 32% считают, что им приходится дополнительно работать из-за сжатых сроков.

До трех часов на работе задерживаются 89% россиян. Каждый второй при этом подчеркивает, что из-за нагрузки стал чаще обращаться к врачам. Чаще всего россияне жалуются на излишнюю раздражительность (41%), а 30% — на повышенный уровень тревожности, у 40% появляются проблемы со сном

Напомним, согласно одному исследованию, больше половины казанцев (58%) признались, что хотя бы раз в неделю перерабатывают. Тех, кто не тратит свое личное время на работу, набралось в три раза меньше — 19%.

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Елизавета Пуншева