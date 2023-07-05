Больше половины казанцев признались, что перерабатывают

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Эксперты «Авито Работы» опросили более 10 тысяч работающих россиян и узнали, часто ли они перерабатывают и компенсируют ли это работодатели (данные исследования есть в распоряжении «Реального времени»).

Так, согласно исследованию, больше половины казанцев (58%) признались, что хотя бы раз в неделю перерабатывают.

Тех, кто не тратит свое личное время на работу, набралось в три раза меньше — 19%.

А вот отношение к выполнению внеурочных задач у участников исследования распределилось в другой пропорции: 57% казанцев признались, что частично или полностью не поддерживают нарушение своих личных границ в связи с рабочими вопросами в свободное время.

А 21%, наоборот, признали, что согласны с необходимостью такого вмешательства.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Конечно, жители Казани подчеркивают, что необходимость переработок зависит от ситуации. Говоря о самых уважительных причинах обращения с рабочими вопросами в свободное время сотрудников, 54% опрошенных называют срочные задачи. Еще 27% указывают на просьбу своего начальника, 33% считают, что поставленная цель требует специфических навыков, которыми владеют только они, 14% называют отсутствие возможности/времени на выполнение задачи в рабочее время. И только 5% указали на занятость остальных коллег.

Почти половина — 40% — опрошенных казанцев признаются, что работодатель не компенсирует переработки ни в каком виде.

Практически столько же (38%) говорят о денежном вознаграждении за переработки. Еще 19% называют возможность взять дополнительный отгул и 4% указывают на короткий рабочий день.

В России в 2023 году средняя продолжительность рабочей недели побила все рекорды. В январе — марте этого года российские работники в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова