Мошенники стали использовать новую схему, основанную на защите авторских прав фотографа

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В интернете распространяется новая мошенническая схема, основанная на защите авторских прав на фотографии. Этот бизнес уже поставлен на поток. Об этом сообщает Daily Moscow.

Чаще всего иски о защите прав на фото приходят в медиа, вузы, научные организации, публикующие значительное количество материалов с иллюстрациями. Им поступают фейковые заявления о том, что они якобы использовали снимки без разрешения правообладателей. В суды при этом обращаются организации и ИП, которые заявляют, что защищают авторские права независимых фотографов.

На самом же деле мошенники абсолютно разными способами получают у фотографов права на снимки, которые долгое время гуляют по интернету. После они находят тех, кто использовал эти изображения, и предъявляют претензии, требуя компенсацию.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Управляющий партнер Коллегии юристов СМИ Федор Кравченко подчеркнул, что зачастую заработать на СМИ таким способом у злоумышленников получается потому, что медиа действительно некорректно цитируют заимствованные снимки.

— Цитировать фотографии можно, но только обязательно указывать источник заимствования и имя автора, — заявил он.

Чтобы войти в доверие к своей жертве и получить доступ к ее денежным средствам, мошенники регулярно видоизменяют и совершенствуют используемые сценарии общения. В Управлении безопасности Волго-Вятского банка Сбербанка рассказали о новых схемах мошенничества и объяснили, на что необходимо обращать внимание, чтобы не стать их жертвой. Подробности — в материале «Реального времени».

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Елизавета Пуншева