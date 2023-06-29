Мошенники разрабатывают все новые методы махинаций с банковскими картами

Чтобы войти в доверие к своей жертве и получить доступ к ее денежным средствам, мошенники постоянно видоизменяют и совершенствуют используемые сценарии общения. В Управлении безопасности Волго-Вятского банка Сбербанка рассказали о новых схемах мошенничества и объяснили, на что необходимо обращать внимание, чтобы не стать их жертвой.

Звонок через мессенджер

Злоумышленники все чаще используют в своих сценариях обмана мессенджеры. На звонки с использованием мессенджеров приходится более 40% общего объема телефонного мошенничества.

Основной признак мошеннического звонка — это вызов с незнакомого номера. При этом на аватаре установлен официальный логотип компании или государственного органа, за представителя которого выдает себя злоумышленник. Чаще всего используются логотипы Сбера, МВД, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Центробанка, Госуслуг и Пенсионного фонда РФ.

Приманка

Основная цель мошенника — ввести жертву в стрессовое состояние. Доказано, что в состоянии стресса и тревожности человек склонен к необдуманным поступкам и не пытается анализировать ситуацию. Злоумышленники эксплуатируют игру на чувствах, доверчивость, страх за сохранность денежных средств или даже за свободу.

Если раздается звонок от имени банка, вам расскажут, что от вашего имени якобы зарегистрирована заявка на смену номера телефона, предъявлена доверенность на получение средств в отдаленном регионе или получена заявка на оформление кредита.

В случае с псевдосотрудником МВД, ФСБ, прокуратуры вас могут обвинить в «измене Родине» из-за «осуществленного перевода в недружественную страну» или же предложить в телефонном режиме принять участие в расследовании преступления и задержании злоумышленников. Ваша роль как «помощника» в итоге будет заключаться в том, чтобы отправить личные или кредитные денежные средства по указанным реквизитам.

«Специалисты» Центробанка будут убеждать в необходимости срочно «пройти верификацию» через приложение банка, разгласив СМС-пароли, или установить специальное «приложение для защиты» денежных средств.

Подтверждающие документы

При возражении со стороны собеседника в представлении информации или выполнения действий мошенники сообщают, что звонят с официального номера банка или с телефонов правоохранительных органов.

Чтобы сделать обман более убедительным, используется отправка фейковых справок, удостоверений, договоров, постановлений или писем с подписями и печатями, которые якобы подтверждают слова злоумышленника.

Как не стать жертвой мошенников?

В любой подобной ситуации, будь то звонки или сообщения, всегда необходимо проявлять здоровый скептицизм и не торопиться следовать указаниям собеседника, кем бы он не представлялся.

Правоохранительные органы и иные госструктуры никогда не потребуют от граждан разглашать по телефону какую-либо информацию по картам/счетам, переводить денежные средства на какие-либо счета или принять участие в проведении различного рода экспериментов и иных мероприятий для выявления и задержания преступников.

Если к вам обратились по телефону, через мессенджер, электронную почту, социальные сети и под различными предлогами пытаются узнать данные о Вашей банковской карте, СМС-пароли, ПИН-коды или другую персональную информацию, побуждают установить дополнительное приложение на телефон, оформить кредит и/или перевести деньги на защищенный счет — это явные признаки мошенничества.

При любых сомнениях необходимо прервать разговор и обратиться в банк по телефону, размещенному на оборотной стороне карты, или по номеру 900 (если вы обслуживаетесь в Сбере).

Если вы все же стали жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в контактный центр банка по телефону, размещенному на оборотной стороне карты или по номеру 900 (в случае Сбера) с сообщением о случившемся и инициировать блокировку своих банковских карт и счетов. Следом обязательно обратитесь в полицию с сообщением о случившемся.

