Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России пути преодоления сложностей

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Вопросы касались действий некоторых стран и путей преодоления сложностей.

— Мы обсудим сегодня те меры, которые мы принимаем и должны принимать для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами в отношении России. До сих пор ничего у них путного не получалось с точки зрения достижения целей, которые они ставят на российском направлении. Уверен: ничего и не получится. Но надо быть в курсе происходящих событий, поэтому давайте пообсуждаем все эти вопросы, — сказал глава государства.

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Фото: kremlin.ru

Месяц назад Владимир Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутриполитической безопасности страны. Глава государства подчеркнул, что необходимо принять меры для недопуска нарушения внутриполитической безопасности в России.

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Айрат Назипов