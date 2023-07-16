За пять месяцев Татарстан посетили почти 1,5 млн туристов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За январь — май 2023 года Татарстан посетили 1 489 422 туриста. Это на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

По количеству туристов Татарстан занял среди 14 регионов Приволжского федерального округа первое место. На второй строчке — Башкирия (861 882 путешественника), на третьем — Нижегородская область (856 936).

Минимальный в Приволжском федеральном округе турпоток по итогам первых пяти месяцев 2023 года зарегистрировали в Марий Эл — 97 328 человек. Это единственный регион ПФО, где количество туристов не достигло шестизначного числа.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Глава Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов рассказывал, что республика среди регионов России по турпотоку занимает 7-е место. По номерному фонду она находится на шестой строчке.



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Татьяна Демина