Экспедиция, выращивание саженцев и работа с психологом: июльская программа мероприятий на Голубых озерах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июле команда Стратегии развития Казанки продолжит серию мероприятий для жителей и гостей столицы Татарстана на территории Большого Голубого озера. Программа будет направлена на экопросвещение, здоровый образ жизни, а также предложит альтернативные сценарии отдыха в заповедном месте. Об этом «Реальному времени» рассказали в Дирекции парков и скверов Казани.

Борьба со стрессом на природе

Программа активации обновленной территории стартовала еще в мае — с просветительских экскурсий, субботников и мастер-классов. Для проведения встреч возле зоны особо охраняемой природной территории был построен Экоцентр, в котором и проходят все основные мероприятия. Первое событие ожидается уже сегодня в 12.00 — письменная праĸтиĸа «Выгорание» от центра экологических практик «Основа Основ».

Ее участники получат навыки работы со стрессом и своим состоянием под руководством психолога и преподавателя программы снижения стресса на основе практик осознанности (MBSR) Дмитрия Никитина и ведущей Марии Зверевой.

Кроме того, на Голубых озерах в рамках месяца городской лаборатории «Горожанин-ученый» 15 июля пройдет прогулка с элементами скандинавской ходьбы вместе с доцентом кафедры природообустройства и водопользования КФУ Эльвирой Набеевой. В мае она уже проводила экскурсии по территории озера, так как является разработчиком его экомаршрутов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На Голубом озере будут выращивать микрозелень

В воскресенье, 16 июля, казанцев будут ждать на мастер-классе по посадке микрозелени с «Экологично Казань», который также начнется в 12.00.

Микрозелень — это молодые съедобные саженцы овощей и трав, а также способ выращивания знакомых каждому культур. К таким можно отнести, например, редис, брокколи, горох или подсолнечник. Урожай можно собирать уже через несколько дней после посадки, когда на стеблях появляются первые листья.

Украшения можно делать и из разбитой посуды

В следующую субботу, 22 июля, на территории озера пройдет научная экспедиция в формате сплава совместно с Региональным отделением Русского географического общества в Татарстане. А уже на следующий день, 23 июля, в 12.00 состоится мастер-класс по созданию украшений из разбитой посуды с апсайкл-дизайнером и создателем проекта Tartmada Элиной Касимовой.

Участники мероприятия смогут самостоятельно сделать брошки, серьги, кольца или подвески из разбитой посуды. Каждое изделие будет обточено, поэтому можно будет носить украшение, не переживая за свою безопасность.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Органайзеры из старых банок

30 июля в 12.00 на Голубом озере пройдет мастер-класс по изготовлению органайзера для хранения из жестяных банок вместе с «Экологично Казань».

Гости мероприятия смогут изготовить органайзеры из банок из-под напитков и консервов. Как уточняют организаторы встречи, в них можно будет хранить канцелярские принадлежности.

Восстановление озер и новый подход к отдыху на природе

Ранее из Большого Голубого озера под сильным напором, со скоростью около 900 литров в секунду, выходила большая масса воды, вымывая берега. Вместе с этим существовала и угроза потери водоема из-за его слияния с Казанкой. Также проблема сохранения уникальной экосистемы природного заказника и видового разнообразия его живых организмов крылась в высокой антропогенной нагрузке и неправильных сценариях отдыха, которые то и дело практиковались здесь, несмотря на статус особо охраняемой территории.



По данным Комитета Татарстана по биоресурсам, нарушения режима заказника на Голубых озерах фиксируются каждый год. Самый массовый их вид — это заезд автотранспорта на особо охраняемую природную территорию вне дорог общего пользования.

«Реальное время» неоднократно писало о Голубых озерах. Проект Стратегии развития Казанки создаст крупнейшую в России экосистему прибрежных парков площадью 1 500 га, которые будут объединены в речной национальный парк. Также отметим, что мы уже рассказывали о сценариях отдыха, бережных к природе, на этой территории.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Максим Кокунин