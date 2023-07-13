На дорогах Казани ограничат движение из-за проведения футбольных матчей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани ограничат движение транспорта на период подготовки и проведения товарищеского матча женских национальных сборных команд по футболу России и Ирана и Суперкубка России 2023 по футболу. Они запланированы на 14 и 15 июля соответственно.

В пятницу, 14 июля, ограничение движения при необходимости введут на парковке Центрального стадиона со стороны ул.Ташаяк и ул.Кремлевская набережная. Оно будет действовать с 06:00 до 23:00.

В субботу, 15 июля, с 15.00 до 23.00 ограничение движения при необходимости в Казани введут:

по ул. Сибгата Хакима на участке от ул. Ф. Амирхана до ул. Чистопольской;

по ул. Чистопольской на участке от ул. А. Бичурина до пр. Ямашева при движении от ул. А. Бичурина (за исключением съезда на ул. Фатыха Амирхана в направлении ул. Сибгата Хакима);

по ул. Чистопольской на участке от пр. Ямашева до ул. Адоратского при движении от пр. Ямашева;

по пр. Ямашева на участке от ул. Адоратского до Сибирского тракта;

по дублеру ул. Гаврилова на участке от ул. Маршала Чуйкова до ул. Чистопольской;

по ул. Академика Арбузова на участке от ул. Журналистов до пр. Ямашева при движении от ул. Журналистов.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Из-за Суперкубка России по футболу в Казани также ограничили розничную продажу алкоголя. Решение принято в целях обеспечения безопасности.



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Татьяна Демина