В начале июля в Татарстане подорожали сахар и хлеб

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане в начале июля зафиксировали рост средних цен на некоторые продукты питания. В частности, подорожали некоторые виды хлеба и мяса, сахар-песок и так далее.

Заметнее всего с 3 по 10 июля в Татарстане выросла средняя цена картофеля — на 2,26%. Она достигла 44,26 рубля за килограмм.

На другие продукты питания средние цены в республике за неделю выросли следующим образом:

мясные консервы для детского питания — на 1,56%, до 989,35 руб./кг;

хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов — на 1,38%, до 76,89 руб./кг;

сахар-песок — на 1,1%, до 67,39 руб./кг;

яблоки — на 0,99%, до 102,41 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Также в республике подорожали свинина (кроме бескостного мяса), вареная колбаса и овощные консервы для детского питания. Минимально выросли средние цены на говядину (кроме бескостного мяса) и куры (кроме куриных окорочков), сосиски и сардельки, соль, мороженую неразделанную рыбу, подсолнечное масло, маргарин, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, сметану, фруктово-ягодные консервы для детского питания, печенье, следует из данных Татарстансата.

Подешевели в Татарстане с 3 по 10 июля свежие огурцы и помидоры, гречка и сухие молочные смеси для детского питания. Без изменений осталась средняя цена баранины и творога.

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Татьяна Демина