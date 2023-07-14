В Татарстане в начале июля подешевела большая часть овощей «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С 3 по 10 июля в Татарстане подешевела большая часть овощей, входящих в так называемый борщевой набор. Снизились средние цены на репчатый лук, морковь и столовую свеклу.

Заметнее всего за неделю из продуктов «борщевого набора» подешевел лук — на 5,54%. Средняя цена на июля составляла 57,85 рубля за один килограмм.

Морковь в начале июля подешевела на 0,95%, до 65,45 руб./кг. Средняя цена столовой свеклы опустилась на 0,63%. до 46,72 руб./кг, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Картофель в республике за неделю подорожал на 2,26%, до 44,26 рубля за килограмм. Средняя цена свежей белокочанной капусты почти не изменилась — она выросла на 0,73%, до 52,88 руб./кг.

Напомним, за предыдущую неделю — с 26 июня по 3 июля — в Татарстане увеличились средние цены на картофель (+12,14%), столовую свеклу (+2,06%) и морковь (+6,5%). Лук за этот период подешевел на 0,32%, капуста — на 0,27%.



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Татьяна Демина