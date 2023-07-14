Официальная статистика: в начале июля в Татарстане подешевели гречка, огурцы и помидоры

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане с 3 по 10 июля подешевели некоторые продукты питания, в том числе свежие огурцы и помидоры, гречка и сухие молочные смеси для детского питания. Без изменений осталась средняя цена баранины (611,83 руб./кг) и творога (343,23 руб./кг).

Заметнее всего за неделю в республике подешевели свежие огурцы. Средняя цена опустилась на 6,76%, до 92,53 рубля за килограмм.



На другие продукты питания динамика снижения стоимости за неделю в Татарстане сложилась следующим образом:

репчатый лук — на 5,54%, до 57,85 руб./кг;

гречка — на 1,57%, до 59,28 руб./кг;

сухие молочные смеси для детского питания — на 1,28%, до 1034,65 руб./кг;

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Также в республике подешевели твердые, полутвердые и мягкие сыры, куриные яйца, черный байховый чай, пшеничная мука, свежие помидоры, пшено, макароны из пшеничной муки высшего сорта. Минимально снизились средние цены на полукопченую колбасу, вермишель, сливочное масло, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, бананы, шлифованный рис, ржаной и ржано-пшеничный хлеб. следует из данных Татарстанстата.

Также в республике за неделю подешевела морковь — на 0,95%, до 65,45 руб./кг и столовая свекла — на 0,63%, до 46,72 руб./кг. Выросли средние цены на картофель (+2,26%) и капусту (+0,73%).



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Татьяна Демина