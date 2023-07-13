Представитель правящей партии в Турции: мы не сказали «да» членству Швеции в НАТО

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Haberturk TV/YouTube.com

Турция пока не согласилась одобрить вступление Швеции в НАТО. Такое заявление сделал представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

— Сейчас речь не идет о том, что мы сказали «да» членству Швеции, мы открыли двери процесса, путь к членству, — цитирует «РИА Новости» его интервью телеканалу Haberturk.

Он напомнил, что процесс оценивания турецким парламентом заявки Швеции на членство в НАТО состоится только осенью.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

31 мая парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Однако турецкие законодатели ответили, что касается Швеции, подавшей вместе с Финляндией заявку на вступление в НАТО, то страна до сих пор не выполнила положения подписанного с Турцией меморандума и еще не готова стать частью альянса.



В начале недели генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил о согласии Турции принять Швецию в НАТО в кратчайшие сроки. По его словам, альянс создаст специальный механизм и пост специального представителя по борьбе с терроризмом.

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Айрат Назипов