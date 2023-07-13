В Казани перекроют пешеходный мост за школой №184 из-за строительства второй очереди парка в «Светлой долине»

В связи со строительством второй очереди парка в «Светлой долине» в Казани перекроют пешеходный мост за школой №184, сообщили в администрации Советского района города.



Демонтировать мост начнут с завтрашнего дня. Объект разберут для поднятия на проектируемую высоту, мост закроют на время работ.

Ориентировочно работы должны завершить 10 августа.

На благоустройство парка ЖК «Светлая долина» уйдет больше всего средств из общей массы выделенных денег на на благоустройство парков и скверов региона. На него выделили 291 млн рублей. Всего в списке 15 объектов, на них в общей сложности потратят более 960 млн рублей.

«Реальное время» писало о благоустройстве парка в ЖК «Светлая долина». Территория будет благоустроена от школы №184 до парка «Весна». Там работники очистят прибрежную зону, а также построят площадки для барбекю и воркаута. Работы необходимо завершить до 30 ноября 2023 года.

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Маргарита Головатенко