На благоустройство парка у казанского ЖК «Светлая долина» выделили 291 миллион рублей
На благоустройство второй очереди парка у ЖК «Светлая долина» в Казани направят еще 291 миллион рублей. Деньги выделят в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды в республике.
Территория будет благоустроена от школы №184 до парка «Весна». Там работники очистят прибрежную зону, а также построят площадки для барбекю и воркаута. Работы необходимо завершить до 30 ноября 2023 года.
Напомним, в прошлом году на мероприятия по благоустройству общественных пространств Казани было выделено 940,7 млн рублей. Парк ЖК «Светлая долина» получил на эти цели 100 млн рублей.
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