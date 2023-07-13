Больше льгот и социальных гарантий: на «Нижнекамскнефтехиме» подписан новый коллективный договор

Забота и доверие

На Нижнекамском предприятии СИБУРа состоялось подписание нового коллективного договора. Документ, регулирующий социально-трудовые отношения между работником и работодателем, утвержден на ближайшие три года. Он начнет действовать с 1 августа 2023 до 31 декабря 2025 года.

Документ в присутствии делегатов подписали председатель первичной профсоюзной организации «Нижнекамскнефтехима» Нефтегазстройпрофсоюза России Олег Шумков и генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

Выступая перед коллективом Марат Фаляхов подчеркнул, что новый документ открывает дополнительные возможности для работников «Нижнекамскнефтехима». Сотрудники предприятия перейдут на единый социальный пакет СИБУРа, в котором также будут сохранены лучшие практики предыдущего документа.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Мы с большим уважением относимся к той работе, которая была проделана за предыдущие годы. Но, в тоже время, понимаем, что нужно двигаться вперед. Подписание колдоговора открывает новые возможности в рамках взаимовыгодного сотрудничества между работодателем и работником. Это единая корпоративная культура СИБУРа и единые возможности для самореализации. Объединив усилия, мы дополняем друг друга, становимся крепче и продолжаем свое динамичное развитие, — отметил генеральный директор НКНХ.

Марат Фаляхов напомнил, что на «Нижнекамскнефтехиме» продолжается работа по улучшению условий труда сотрудников и интеграция с процессами СИБУРа — реформирование всей системы здравоохранения, реконструкция бытовых и административных помещений, обновление автобусного парка, модернизация заводских столовых.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Мы хотим, чтобы наши сотрудники концентрировались на работе, а не на решении бытовых вопросов, поэтому создаем новый стандарт условий труда. На предприятии проведена огромная работа по улучшению бытовых условий. Большие проекты запущены и на производственных процессах. Идет внедрение цифровых инструментов и инструментов бережливого производства, — заметил Марат Фаляхов.

Как отметил председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима», член правления — управляющий директор СИБУРа, лидер функции «Эффективность производства» Игорь Климов, новый коллективный договор СИБУР Профсоюза обеспечит его участникам еще большую социальную защищенность и уверенность в завтрашнем дне.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Придя в СИБУР, я не был членом профсоюза, но сегодня вхожу в его ячейку и вижу в этом большую выгоду для команды СИБУРа и себя лично. В чем же этот плюс? В заботе и доверии. Сегодня профсоюз — это важная река взаимодействия между руководителями и сотрудниками, которая помогает обеим сторонам. Охрана труда, здоровье, питание, спорт, оздоровление — все эти инициативы рождаются в профсоюзе. Внедряя также производственную систему, бережливое производство, все члены профсоюза были открыты к диалогу. Профсоюз — это сообщество людей, которое органично вписано в общую жизнь и развитие компании, — уверен он.

83% работников НКНХ вошли в СИБУР Профсоюз

Более подробно о новом коллективном договоре рассказал председатель первичной профсоюзной организации «Нижнекамскнефтехим» Нефтегазстройпрофсоюза России Олег Шумков. Он напомнил, что в ноябре 2022 года была создана новая первичная профсоюзная организация — СИБУР Профсоюз «Нижнекамскнефтехима». В апреле началась планомерная работа по приему работников предприятия в СИБУР Профсоюз. За это время состоялось 150 встреч с трудовыми коллективами, где нефтехимики узнали о нововведениях и условиях колдоговора.

Председатель СИБУР Профсоюз Вячеслав Харитонов поблагодарил руководство «Нижнекамскнефтехима» и членов профсоюза за кропотливую работу в создании нового документа.

— Результатом совместного труда стал достойный, весомый документ, который мы сегодня подписали. Социальное партнерство основано на конструктивном взаимодействии при решении всех социальных вопросов как коллектива в целом, так и работника. При соблюдении этих принципов на предприятии создается здоровый морально-психологический климат, который исключает трудовые конфликты и повышает эффективность производственного процесса, — уверен он.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

После торжественной церемонии подписания к участникам мероприятия по видеосвязи обратился генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов. Он отметил, что поддержка холдингом производства и сотрудников «Нижнекамскнефтехима» началась с первого дня вхождения предприятия в объединенную компанию. А каждый пункт, вошедший в новый коллективный договор, был вынесен на обсуждение с коллективом.

По его словам «Нижнекамскнефтехим» стал рекордсменом по числу принятых сотрудников в профсоюз за столь короткий срок. Сегодня в нем состоят 83% работников предприятия, это порядка 10 тысяч человек. Что говорит о высоком доверии со стороны персонала.

— Новый коллективный договор существенно улучшает условия для работников «Нижнекамскнефтехима» и на 38% увеличивает бюджет, направляемый на социальные льготы. Взаимоуважение, партнерство, сплоченная команда — вот главные ценности в нашей работе. Мы никогда не пытались сказать, что коллективный договор, который есть в Тобольске, Томске и других городах, нужно взять за основу. На «Нижнекамскнефтехиме» была проделана огромная работа, учтены мнения сотрудников. В свою очередь, мы взяли на вооружение опыт работы НКНХ с ветеранским движением и специалистами, которые отработали менее 5 лет, — отметил Михаил Карисалов.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Так, новый коллективный договор предусматривает выплату пособия в размере 50 000 рублей при присвоении звания «Ветеран НКНХ». Помощь в отпуске по уходу за ребенком, возмещение до половины стоимости содержания детей в дошкольных учреждениях, доплату в период временной нетрудоспособности, выдачу ранцев первоклассникам, выплаты на ребенка-инвалида.



А еще увеличились суммы выплат в связи с бракосочетанием, с рождением ребенка, к юбилейным датам, работникам при возвращении со срочной военной службы на прежнее место работы и другие.



Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Коллективный договор — это конституция, локальный документ, по которому будет жить предприятие ближайшие три года. Ему предшествовала большая работа как со стороны администрации, так и со стороны профсоюзного комитета. Был проведен анализ работы предприятия, дана финансовая оценка, насколько возможно вписать тот или иной пункт и гарантировать его выполнение. Стороны справились блестяще. Коллективный договор «Нижнекамскнефтехима» всегда был одним из лучших в отрасли и в республике по составу социальных льгот, а новый документ становится еще весомее и претендует на звание лучшего в Татарстане, — подчеркнула Елена Кузьмичева, председатель Федерации профсоюзов Республики.

Высокую оценку новому документу дал глава НМР, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. Он поблагодарил СИБУР за заботу о персонале и развитие благосостояния города.



Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Хочу отметить, что новый коллективный договор «Нижнекамскнефтехима» — один из образцовых документов. На предприятии успешно реализуются социальные программы. Медицина, питание, спортивная жизнь, комфортный и безопасный проезд до работы и обратно — все это очень важно. СИБУР заинтересован в благополучии не только предприятий, но и региона. Мы совместно реализовали проект по созданию школы «Адымнар», идет реконструкция спортивных комплексов «Алмаш», «Дружба», «Факел» и базы управления социального развития. Огромное спасибо за поддержку и совместную работу, — отметил Рамиль Муллин.



На реконструкцию спортивных объектов в Нижнекамске СИБУР направил 700 млн рублей.



— Рамиль Хамзович, у нас с вами сложились хорошие отношения. Состоялся не один разговор. Это можно назвать симфонией, когда люди живут одними целями, едиными ценностями, одинаково смотрят на проблему, мотивированы достигать целей. Мы можем спорить, не соглашаться, но потихоньку двигаться вперед. Сейчас время для консолидации и объединения усилий, — уверен генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов.

«Мы движемся к лучшему»

В завершение мероприятия отличившихся сотрудников «Нижнекамскнефтехима» наградили дипломами и почетными грамотами. А нефтехимики обсудили ключевые улучшения в коллективном договоре.

Реклама. ПАО «Нижнекамскнефтехим». Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Сегодня нас обрадовали новшествами. Я 38 лет работаю на «Нижнекамскнефтехиме» и все эти годы состою в профсоюзе. Могу смело сказать, что мы движемся к лучшему, и это не может не радовать, — уверенно сказала Людмила Рябова, инженер-технолог завода ИМ.

— Произошло значимое историческое событие — подписание нового коллективного договора на ближайшие три года. «Нижнекамскнефтехим» всегда славился своей социальной направленностью, с приходом СИБУРа наши возможности увеличились — появились новые льготы и выплаты. Я вижу улучшения, — согласен коллега Валерий Васильев, заместитель начальника цеха завода Этилена.

— Социальные гарантии улучшаются с каждым коллективным договором. Это делает наше предприятие еще более привлекательным и конкурентоспособным, — заключила начальник лаборатории полиэфинов и полистиролов Елена Землянова.



Лилия Егорова, фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»