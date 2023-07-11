В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за ливней, грозы и града вечером 11 июля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий.

На территории республики и в Казани днем и вечером 11 июля местами ожидаются сильный дождь, грозы, сильный град, шквалистые усиления ветра 15—20 м/с. Локально порывы ветра могут усиливаться до 24 м/с.

Такая же погода сохранится в ночь на 12 июля, сообщили в Гидрометцентре республики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане после жары установится неустойчивая и прохладная погода. Дневные температуры не превысят +25 градусов. 11 июля Татарстан окажется под влиянием сместившегося с юго-запада циклона и его атмосферных фронтов. Прогнозируют кратковременные дожди, грозы, сильный ветер.



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Маргарита Головатенко