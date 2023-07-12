В Татарстане около 90% новостроек строят с привлечением эскроу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С начала действия закона об обязательном применении механизма эскроу-счетов в Татарстане зарегистрировали 47 323 таких договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), сообщили в пресс-службе Росреестра по республике.



За первое полугодие 2023 года из 8 993 ДДУ с применением эскроу-счетов зарегистрировали 7 772 договоров — это 88%.

— Обязательная регистрация договора об участии в долевом строительстве с применением механизма эскроу-счетов была введена четыре года назад. За это время Росреестром Татарстана зарегистрировано более 47 тысяч таких ДДУ. В первый год действия закона было зарегистрировано всего 8% ДДУ с эскроу-счетом, во второй год — уже 50%, а в 2021-м — 76%. Начиная с прошлого года данный показатель превысил 80% и в этом году уже достиг почти 90%, — рассказал руководитель Росреестра Татарстана Азат Зяббаров.

Всего с 2019 по 2022 годы по ДДУ в Татарстане построили около 500 многоквартирных домов. В этом году ведут строительство 56, по которым провели регистрацию первого договора участия в долевом строительстве.

Известно, что механизм эскроу-счета планируется распространить и при строительстве индивидуальных жилых домов. Минстрой России разработал законопроект о привлечении денежных средств граждан для строительства индивидуальных жилых домов по договорам строительного подряда. Предполагается, что как и при строительстве многоквартирных домов, застройщик будет возводить дом на собственные средства или банковский кредит, а деньги гражданина, лежащие на счете эскроу, получит после окончания строительства.

По состоянию на 1 апреля 2023 года жители Татарстана хранили в банках 779,9 млрд рублей. Объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, на 1 апреля текущего года составил 67,4 млрд рублей.



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Маргарита Головатенко