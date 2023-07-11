В Казани на улице Павлюхина произошла серьезная авария

На улице Павлюхина в Казани произошло сильное ДТП с участием двух машин. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.

В результате аварии одну из машин развернуло на 180 градусов. У нее сильно повреждена задняя часть.

Информации о пострадавших и причинах ДТП пока нет.

Фото: realnoevremya.ru

Как выяснило «Реальное время», житель Казани смог отсудить у «Пассажирского автотранспортного предприятия №2» 813 тысяч рублей за то, что в ДТП разбили его автомобиль Volkswagen. Разбирательство проходило в Советском районном суде города.

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Айрат Назипов